Kimi Antonelli ha svoltato! Cambierà il futuro? Intanto un italiano torna sul podio…
Kimi Antonelli ha disputato in Brasile di gran lunga il miglior weekend della sua prima stagione in Formula Uno, rivelandosi stabilmente la seconda forza in campo alle spalle del dominatore Lando Norris. Il 19enne bolognese della Mercedes si è attestato al posto d’onore in tutte le sessioni ufficiali del fine settimana, esaltandosi sulla pista di Interlagos e confermando i progressi degli ultimi due mesi. Il campione della Formula Regional europea 2023 sembra aver finalmente trovato un feeling ottimale con la sua W16, dimostrandosi sempre più competitivo a livello di velocità pura e avvicinandosi progressivamente alle performance del compagno di squadra George Russell. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
Ferrari segnata dalla sfortuna al GP Brasile Charles Leclerc è stato costretto al ritiro dopo aver perso l’anteriore sinistra a causa del contatto con Kimi Antonelli, a sua volta coinvolto in un contatto con Oscar Piastri (che riceve così 10 secondi di penalità) P - facebook.com Vai su Facebook
Kimi Antonelli ha svoltato! Cambierà il futuro? Intanto un italiano torna sul podio… - Kimi Antonelli ha disputato in Brasile di gran lunga il miglior weekend della sua prima stagione in Formula Uno, rivelandosi stabilmente la seconda forza ... Segnala oasport.it
Gp Brasile, Kimi Antonelli straordinario sulla pista di Senna: respinge l'assalto di Verstappen e si prende il 2° posto - La migliore gara di sempre per il numero 12, lo stesso che aveva portato Senna sulla McLaren nel 1988, dopo il terzo gradino del podio conquistato in Canada ... Da bolognatoday.it
F1, Andrea Kimi Antonelli: “Difficile fronteggiare Verstappen. Nella ripartenza sono stato fortunato” - Termina con un'altra, meravigliosa, seconda posizione il weekend di Andrea Kimi Antonelli. Come scrive oasport.it