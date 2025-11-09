Kimi Antonelli ha disputato in Brasile di gran lunga il miglior weekend della sua prima stagione in Formula Uno, rivelandosi stabilmente la seconda forza in campo alle spalle del dominatore Lando Norris. Il 19enne bolognese della Mercedes si è attestato al posto d’onore in tutte le sessioni ufficiali del fine settimana, esaltandosi sulla pista di Interlagos e confermando i progressi degli ultimi due mesi. Il campione della Formula Regional europea 2023 sembra aver finalmente trovato un feeling ottimale con la sua W16, dimostrandosi sempre più competitivo a livello di velocità pura e avvicinandosi progressivamente alle performance del compagno di squadra George Russell. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Kimi Antonelli ha svoltato! Cambierà il futuro? Intanto un italiano torna sul podio…