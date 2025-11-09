Kilgrave di Jessica Jones torna con poteri spaventosi e un nome
il ritorno del villain più spaventoso nel mondo marvel. Il panorama dei villain nell’universo Marvel è ricco di figure che incutono timore per motivi diversi. Da entità cosmiche potenti come Galactus o Dormammu, a individui dalla mente diabolica come Bullseye o Green Goblin, la vasta galleria di antagonisti comprende minacce di ogni genere. Alcuni villain, anche se meno imponenti fisicamente, risultano estremamente inquietanti grazie alle loro capacità mentali o ai loro metodi crudeli, confermando che l’effetto paura non dipende solo dalla forza bruta. il nuovo orrore tra i cattivi marvel: la rinascita di Kilgrave come il Guru Violette. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
