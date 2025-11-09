Kenobit ospite al Freak Film Festival 2025 | dj set al Lombroso16

Torinotoday.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la proiezione del film d’apertura The People’s Joker (Vera Drew, 2022) al CineTeatro Baretti, la prima giornata del Freak Film Festival 2025, Venerdì 14 novembre, si concluderà con il Dj set di Kenobit. L'evento avrà luogo a partire dalle ore 23:00 (apertura porte alle ore 22:30), nella Sala. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

