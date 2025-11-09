Kean niente Italia! Infortunio con la Fiorentina e forfait con gli azzurri Chi ha convocato Gattuso al posto dell’ex Juventus gli ultimi aggiornamenti

Kean, niente Italia dopo l’infortunio con la Fiorentina: chi ha deciso di convocato il ct Gattuso al posto dell’ex Juve. Ultimi aggiornamenti. Un cambio obbligato, un forfait pesante in attacco. L’ Italia del Commissario Tecnico Gennaro Gattuso deve rinunciare a Moise Kean per i prossimi, decisivi impegni di qualificazione ai Mondiali 2026. L’attaccante della Fiorentina, classe 2000, si è infortunato con il suo club e non potrà rispondere alla convocazione. Al suo posto, il CT ha chiamato l’attaccante del Bologna Nicolò Cambiaghi. Il ritorno di Cambiaghi. Per Nicolò Cambiaghi si tratta di un ritorno importante nel gruppo azzurro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

