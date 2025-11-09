Kean infortunato rischia di essere un problema anche per l'Italia di Gattuso | cosa farà il CT azzurro

Kean infortunato può essere un problema anche per l'Italia di Gattuso. Il CT azzurro puntava molto sull'attaccante della Fiorentina e ora valuta nuove soluzioni in vista delle sfide contro Moldova e Norvegia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Tg2. . La nazionale di #calcio al lavoro alla vigilia della partita di domani sera a #Udine con #Israele. #Kean, infortunato, lascia il ritiro. Innalzato il livello di allerta per l'ordine pubblico. Al #Tg2Rai ore 13,00 #13ottobre - facebook.com Vai su Facebook

#Fiorentina, tegola #Kean Non convocato contro il #Genoa - X Vai su X

Genoa-Fiorentina, Kean infortunato e non convocato da Vanoli: tegola anche per Gattuso, le alternative per l'Italia - Guaio in attacco per il nuovo tecnico della Fiorentina Vanoli: Kean è indisponibile per infortunio, e questo rappresenta un imprevisto anche per Gattuso ... Lo riporta sport.virgilio.it

Kean salta Genoa-Fiorentina per infortunio: quando torna l'attaccante viola? - La sua assenza rischia di pesare sugli equilibri del reparto offensivo, che dovrà cercare nuove soluzioni in vista della delicata trasferta di Genova. Come scrive tag24.it

Kean infortunato, si fa male alla caviglia: Gattuso e la panchina dell'Italia si alzano al cambio, e... - È l'incredibile avvio di partita di Moise Kean, subito decisivo in Estonia- Segnala corrieredellosport.it