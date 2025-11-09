Kate Middleton il look sobrio al Festival of Remembrance per il debutto di George

Impegno ufficiale importante per il Principe George, che fa il suo debutto al Festival of Remembrance alla Royal Albert Hall al fianco di Kate Middleton, la Principessa del Galles. Look sobrio per la Principessa, vista l’occasione importante: la famiglia si è trasferita al Forest Lodge e William si trovava in Brasile fino a poche ore fa. Kate Middleton, il look sobrio al Festival of Remembrance: omaggia la Regina Elisabetta e Lady Diana. Per rendere onore alla tradizione annuale del Remembrance Day, Kate Middleton, nella serata dell’8 novembre, ha presenziato al Festival of Remembrance della Royal British Legion alla Royal Albert Hall di Londra. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Kate Middleton, il look sobrio al Festival of Remembrance per il debutto di George

