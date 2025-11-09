Kang the conqueror e il suo problema nel mcu risolto grazie ai fumetti marvel di myrddin

Le recenti evoluzioni nell’universo cinematografico Marvel (MCU) indicano un possibile cambiamento nelle narrazioni previste per il principale villain della Fase 6 e oltre. Sebbene Kang il Conquistatore fosse stato delineato come il nuovo antagonista di rilievo, lo sviluppo di Doctor Doom ha preso il sopravvento nell’arco narrativo complessivo, portando a nuove ipotesi sulla continuazione del multiverso. le variazioni di Kang il Conquistatore nel multiverso del MCU. una vasta gamma di varianti di Kang già introdotte nel MCU. Nel film Ant-Man and the Wasp: Quantumania, sostituito come punto di partenza per le storyline di Kang, sono state presentate molte delle sue più notevoli versioni, come Immortus, Rama Tut e il Centurione Scarlatto. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Kang the conqueror e il suo problema nel mcu risolto grazie ai fumetti marvel di myrddin

