Juventus | prospettive sul derby

Ilprimatonazionale.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il protagonista assoluto del derby Torino-Juventus rimane il collega granata Paleari, ma se la Juventus porta a casa un punto lo deve soprattutto a lui, che si conferma un muro in una serata di grande tensione. Decisiva la parata su Che Adams al 72’: colpo di testa ravvicinato su corner L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus prospettive sul derby

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: prospettive sul derby

Altre letture consigliate

juventus prospettive derbyDIRETTA Serie A, derby Juventus-Torino: segui la cronaca LIVE - Il palinsesto della undicesima giornata di Serie A del sabato all’ora dell’aperitivo prevede l’atteso derby della Mole tra Juventus e Torino. Lo riporta calciomercato.it

juventus prospettive derbyJuventus, Vlahovic ora può restare: Spalletti e Chiellini spingono per il rinnovo, la strategia del club e la decisione per il derby - Dusan Vlahovic potrebbe rimanere alla Juventus nonostante il contratto in scadenza, sia Spalletti che Chiellini si sono espressi in favore di un accordo ... Riporta sport.virgilio.it

juventus prospettive derbyJuventus, effetto-Spalletti svanito: dopo il derby esplode la rabbia sui social - I tifosi della Juventus dopo il derby hanno perso la pazienza: si salva solo Conceicao: niente più sogno scudetto, ora si teme anche per il quarto posto ... Riporta sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Juventus Prospettive Derby