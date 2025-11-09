Juventus Next Gen Guerra è tornato | lungo infortunio alle spalle il capitano bianconero ha rimesso piede in campo nel successo contro il Forlì Come è andata

di Marco Baridon Juventus Next Gen, Simone Guerra è tornato dopo il lungo infortunio: primi minuti in campo per il capitano bianconero contro il Forlì. Una boccata d’ossigeno che vale doppio. La Juventus Next Gen interrompe la sua striscia negativa e ritrova i tre punti, battendo 1-0 il Forlì. Ma la notizia più importante della giornata è il ritorno in campo di Simone Guerra. L’esperto attaccante bianconero è tornato a disposizione dopo un mese di stop. Un mese ai box, poi il rientro all’86’. Il calvario di Simone Guerra era iniziato il 5 ottobre nella sfida contro il Ravenna. Da quel momento, un infortunio lo ha tenuto lontano dai campi per oltre trenta giorni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

