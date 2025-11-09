Juventus Next Gen Forlì 0-0 LIVE | grande azione di Deme bianconeri vicini al vantaggio! Segna Petrelli ma è fuorigioco
di Marco Baridon Juventus Next Gen Forlì LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 13ª giornata di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – 6 sconfitte nelle ultime 7 partite. È il momento più complicato della stagione della Juventus Next Gen, chiamata a risollevarsi già nella sfida odierna contro il Forlì. TUTTE LE NOTIZIE SULLA SERIE C CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Forlì 0-0: sintesi e moviola. 1? Fischio d’inizio – Cominciata Juventus Next Gen Forlì. 3? Chiude bene Rouhi – Buona azione a sinistra di Farinelli, che va al cross profondo col mancino dalla sinistra: stoppa Rouhi in area con tranquillità e poi spazza il pericolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
