Juventus Next Gen Forlì 0-0 LIVE | fischio d’inizio cominciata la sfida

9 nov 2025

di Marco Baridon Juventus Next Gen Forlì LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 13ª giornata di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – 6 sconfitte nelle ultime 7 partite. È il momento più complicato della stagione della Juventus Next Gen, chiamata a risollevarsi già nella sfida odierna contro il Forlì. TUTTE LE NOTIZIE SULLA SERIE C CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Forlì 0-0: sintesi e moviola. 1? Fischio d’inizioCominciata Juventus Next Gen Forlì. Migliore in campo Juve. Al termine del match Juventus Next Gen Forlì 0-0: risultato e tabellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

