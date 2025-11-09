Juventus l’ex bianconero Touré regala i 3 punti al Pisa

Touré: un altro grande prodotto delle giovanili bianconere Idrissa Touré sulla fascia destra è un treno inarrestabile. Lo si era intravisto già nelle giovanili della Juventus, dove correva mediano instancabile, ma ora si è riscoperto quinto di centrocampo: un ruolo che gli calza a pennello, con quella falcata potente e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, l’ex bianconero Touré regala i 3 punti al Pisa

Altre letture consigliate

Khephren Thuram suona la carica prima di Juventus-Torino “La Juve è più importante anche della Nazionale”: il francese ha deciso così di gasare l’ambiente bianconero #Juventus #Thuram #SpazioJ - facebook.com Vai su Facebook

Ufficiale, la #Juventus dà il via libera al nuovo aumento di capitale fino a 110 milioni di euro. Bocciata la proposta di #Tether sul diritto di opzione per gli attuali azionisti - X Vai su X

Juventus, Tether entra nel CdA? La conferma: "Presenteremo candidati" - La società di criptovalute, che lo scorso anno ha investito nel club bianconero acquisendo oltre il 10% delle quote, diventando così secondo azionista, potrebbe ... Riporta adnkronos.com

Juventus, chi è Tether: dallo stablecoin all’ingresso nel CdA bianconero - Come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, 16 ottobre, la società bianconera ha reso nota la lista di candidati per la nomina del ... Secondo gianlucadimarzio.com

Juventus, è già allarme infortuni: Bremer è il settimo bianconero a fermarsi - 6 settimane: “Questa mattina, a Lione, Gleison Bremer è stato sottoposto a consulto medico dal dott. Secondo calciomercato.it