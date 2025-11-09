Juventus | commento di Zhegrova

Zhegrova, messaggio post-derby: “Continuiamo a dare il massimo” Dopo il pareggio 0-0 nel derby contro il Torino, Edon Zhegrova ha rotto il silenzio su Instagram. Il numero 11 bianconero, subentrato negli ultimi 20 minuti, ha scritto: “Continuiamo a dare il massimo! Grazie a tutti i fan per l’incredibile supporto”. Un L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: commento di Zhegrova

