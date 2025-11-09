Juventus buon compleanno Alex Del Piero! L’ex bianconero spegne 51 candeline | gli auguri del club alla leggenda – FOTO

Calcionews24.com | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus festeggia Alex Del Piero: la leggenda compie 51 anni, gli auguri social del club bianconeroFOTO 9 novembre 2025. Per il popolo bianconero non è una data qualunque: oggi si celebra la leggenda che più di ogni altra ha incarnato l’essenza della Juventus. Alex Del Piero compie 51 anni. Un traguardo significativo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

juventus buon compleanno alex del piero l8217ex bianconero spegne 51 candeline gli auguri del club alla leggenda 8211 foto

© Calcionews24.com - Juventus, buon compleanno Alex Del Piero! L’ex bianconero spegne 51 candeline: gli auguri del club alla leggenda – FOTO

News recenti che potrebbero piacerti

juventus buon compleanno alexDel Piero, gli auguri Juve e la richiesta dei tifosi: “L’unico capitano, riportatelo a casa” - Il club ha dedicato un bel video alla leggenda bianconera per il suo compleanno. tuttosport.com scrive

Buon compleanno Juventus: 128 anni di orgoglio italiano e il debutto di Spalletti - La Juventus compie 128 anni e celebra la propria identità generativa con Del Piero. Lo riporta mentelocale.it

Dybala e il tributo ai bianconeri: «Buon compleanno Juventus». FOTO da brividi pubblicata dalla Joya: e quel 10… - Dybala, la “Joya” non dimentica: l’ex numero 10 celebra i 128 anni del club con una foto iconica, un gesto che scalda il cuore dei tifosi Un gesto che vale più di mille parole, un messaggio che arriva ... Si legge su juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Buon Compleanno Alex