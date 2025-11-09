Juventus buon compleanno Alex Del Piero! L’ex bianconero spegne 51 candeline | gli auguri del club alla leggenda – FOTO
La Juventus festeggia Alex Del Piero: la leggenda compie 51 anni, gli auguri social del club bianconero – FOTO 9 novembre 2025. Per il popolo bianconero non è una data qualunque: oggi si celebra la leggenda che più di ogni altra ha incarnato l’essenza della Juventus. Alex Del Piero compie 51 anni. Un traguardo significativo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
