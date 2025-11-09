Juve Torino Marco Baridon a caldissimo | Ecco qual è il problema dei bianconeri Se dovessero risolvere questo difetto allora per lo Scudetto… – VIDEO
Juve Torino, Marco Baridon a caldissimo: «Ecco qual è il problema dei bianconeri. Se dovessero risolvere questo difetto allora per lo Scudetto.». L’analisi. Il deluden te 0-0 nel derby contro il Torino ha lasciato l’amaro in bocca all’ambiente bianconero, sollevando i soliti interrogativi sulla capacità della squadra di fare il salto di qualità. Un’analisi lucida è arrivata, a caldissimo, dal giornalista Marco Baridon di . Intervenuto nel format ‘ A caldissimo ‘ sul profilo Instagram della testata, Baridon ha voluto identificare con precisione il vero “difetto” che sta frenando la squadra di Luciano Spalletti, un problema che si è manifestato in tutta la sua evidenza anche contro i granata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altre letture consigliate
Serie A, In campo Parma-Milan: sfida testa-coda. Juventus-Torino 0-0 nel derby della Mole con leggera superiorità bianconera Como-Cagliari 0-0 e Lecce-Verona 0-0, Ieri Pisa-Cremonese 1-0, primo successo dei toscani Segui la cronaca testuale su Rainews - facebook.com Vai su Facebook
Dove vedere #Juve- #Torino in tv? Dazn o Sky, orario - X Vai su X
Conferenza stampa Baroni post Juve Torino: le sue dichiarazioni - Conferenza stampa Baroni post Juve Torino: le sue dichiarazioni dopo il match dell’11ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato all’Allianz Stadium) – Marco Baroni, allenatore del Torino, ha parlato in co ... Secondo juventusnews24.com
Juve-Torino, Baroni in conferenza: “Cairo si è congratulato, Juve di Spalletti papabile per lo scudetto” - Torino: "La squadra ha fatto bene, Di Gregorio ha fatto un gol" ... Come scrive calciomercato.it
LIVE Baroni dopo Juventus-Torino - Queste le sue parole: “Nel primo tempo abbiamo aspettato troppo. Secondo toro.it