Juve Torino Chiara Aleati punta il dito sui minuti finali | C’è una cosa che non capisco Ecco a cosa ha fatto riferimento – VIDEO

Juve Torino, Chiara Aleati punta il dito sui minuti finali. Ecco cosa ha detto dopo lo 0-0 del derby della Mole – VIDEO. La "cura Spalletti" ha fermato l'emorragia, ma la guarigione è lenta. La Juventus frena ancora, impattando 0-0 nel Derby della Mole contro il Torino. Un pareggio a reti bianche che, se da un lato allunga a quattro la striscia di risultati utili consecutivi, dall'altro rappresenta un'occasione persa per una squadra che ha un disperato bisogno di punti e certezze. Chiara Aleati, nella puntata di Ma che partita hai visto sul canale Youtube di , ha detto la sua.

