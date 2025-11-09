Prima del calcio d’inizio del match contro il Sassuolo l’allenatore dell ’Atalanta Ivan Juric ha parlato a Dazn, facendo il punto su Krstovic, Samardzic e sul caso Lookman. Le parole di Juric. Come vuole affrontare la partita contro il Sassuolo? «Voglio che giochiamo con intensità, abbiamo le qualità per disputare una gara di alto livello. Non è semplice recuperare continuamente, ma dobbiamo spingere al massimo per fare una prestazione importante oggi». Krstovic deve finalmente segnare? E Samardzic? «A Krstovic manca soltanto il gol, senza però cambiare ciò che sta facendo. Samardzic merita di essere titolare oggi». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Juric fa il pompiere: «Lookman? Caso chiusissimo»