Juric a un passo dall' esonero | notte di riflessione in casa Atalanta Tre scenari per la successione
Lo 0-3 col Sassuolo potrebbe essere l'ultimo atto del croato sulla panchina nerazzurra. In caso di addio in pole Palladino, già tra i candidati per il dopo Gasperini in estate. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
L’Atalanta crolla in casa con il Sassuolo: Berardi e Pinamonti inguaiano Juric - facebook.com Vai su Facebook
