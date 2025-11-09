Juric a forte rischio esonero nell'Atalanta | i possibili sostituti in caso di licenziamento

9 nov 2025

Dopo la sconfitta con il Sassuolo, la posizione di Ivan Juric è a rischio. L'Atalanta valuta l'esonero: in pole per sostituirlo c'è Raffaele Palladino, ma attenzione anche a Thiago Motta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

