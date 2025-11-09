Critiche di John Carpenter a “The Substance”: un parere negativo di un regista leggendario. La figura di John Carpenter, riconosciuto come uno dei maestri dell’autore horror e thriller, è spesso al centro di discussioni riguardanti il cinema di genere. La sua opinione su alcuni film recenti, in particolare “The Substance”, ha suscitato attenzione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. Con una carriera costellata di capolavori e filoni di successo, Carpenter non le manda di certo a dire quando si tratta di esprimere giudizi sui lavori altrui. Le dichiarazioni di John Carpenter su “The Substance”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - John carpenter odiava la sostanza e questo non sorprende