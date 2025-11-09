Jeremy renner risponde alle accuse di minacce sessuali e fisiche
Risposta di Jeremy Renner alle accuse di Yi Zhou. Il famoso attore Jeremy Renner ha ufficialmente replicato alle accuse mosse nei suoi confronti da Yi Zhou. Attraverso una serie di post pubblicati su Instagram, il protagonista di numerose serie e film ha commentato le affermazioni di Zhou, che lo accusano di minacce e molestia sessuale, sia in ambito personale che professionale. Le accuse di Yi Zhou contro Jeremy Renner. Contenuti delle accuse e dettagli forniti. Yi Zhou avrebbe evidenziato di aver ricevuto fotografie intime inviate da Renner e di aver subito minacce di ricorso alle forze dell’ordine, in particolare all’ICE (Immigration and Customs Enforcement). 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
