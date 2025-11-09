Jannik Sinner sa come finirebbe una rissa con Alcaraz | Un solo pugno e vado giù…

Jannik Sinner scherza quando gli si chiede di simulare una vigorosa contesa con Carlos Alcaraz per la coppa di numero uno del tennis mondiale: "Ma davvero potrei vincere in un combattimento contro questo tizio?". 🔗 Leggi su Fanpage.it

È con grande entusiasmo che accogliamo Jannik Sinner e Lorenzo Musetti alle Nitto ATP Finals di Torino. Due giovani talenti che rappresentano al meglio la passione, la determinazione e il talento del nostro Paese. Il Piemonte e l’Italia intera saranno al loro f - facebook.com Vai su Facebook

I "nuovi" gironi delle ATP FINALS dopo il forfait di Djokovic. Gruppo JIMMY CONNORS #1 🇪🇦 Carlos Alcaraz (Alt.) 🇮🇹 Lorenzo Musetti #5 🇺🇸 Taylor Fritz #7 🇦🇺 Alex De Minaur Gruppo BJORN BORG #2 🇮🇹 Jannik Sinner #3 🇩🇪 Alexander Zverev #6 🇺🇸 Ben - X Vai su X

Domenica al via le Finals di Torino. Sinner in campo lunedì sera, ma ancora non sa contro chi. Djokovic non ha ancora sciolto le riserve e gli organizzatori fanno i salti mortali - Finalmente ci sono data e orario, anche se, per il nome dell'avversario bisognerà attendere ancora. Scrive ildolomiti.it

Jannik Sinner e la Coppa Davis: il campione torna sulla polemica e mette un punto fermo - Intervistato da Sky Sport, il fuoriclasse di Sesto Pusteria ha replicato nuovamente alle critiche ricevute dopo l'annunciato forfait. Come scrive sportal.it

Fiorello difende Jannik Sinner: «L'accento, Montecarlo, la Coppa Davis? Polemiche brutte e sbagliate. È un numero 1 italiano, che vogliamo di più?» - Fiorello grande protagonista della mattina della giornata di chiusura della prima edizione del Festival dello Spettacolo. Segnala leggo.it