Jannik Sinner sa come finirebbe una rissa con Alcaraz | Un solo pugno e vado giù&#8230;

Fanpage.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner scherza quando gli si chiede di simulare una vigorosa contesa con Carlos Alcaraz per la coppa di numero uno del tennis mondiale: "Ma davvero potrei vincere in un combattimento contro questo tizio?". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

jannik sinner sa finirebbeDomenica al via le Finals di Torino. Sinner in campo lunedì sera, ma ancora non sa contro chi. Djokovic non ha ancora sciolto le riserve e gli organizzatori fanno i salti mortali - Finalmente ci sono data e orario, anche se, per il nome dell'avversario bisognerà attendere ancora. Scrive ildolomiti.it

jannik sinner sa finirebbeJannik Sinner e la Coppa Davis: il campione torna sulla polemica e mette un punto fermo - Intervistato da Sky Sport, il fuoriclasse di Sesto Pusteria ha replicato nuovamente alle critiche ricevute dopo l'annunciato forfait. Come scrive sportal.it

Fiorello difende Jannik Sinner: «L'accento, Montecarlo, la Coppa Davis? Polemiche brutte e sbagliate. È un numero 1 italiano, che vogliamo di più?» - Fiorello grande protagonista della mattina della giornata di chiusura della prima edizione del Festival dello Spettacolo. Segnala leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Jannik Sinner Sa Finirebbe