Ivano Borriello morto in un incidente addio a uno dei motociclisti di Troppo Forte con Carlo Verdone
Cordoglio a Settebagni per la scomparsa di Ivano Borriello, conosciuto nel quartiere come l''Indiano'. IL motociclista di 'Troppo Forte' con Carlo Verdone è morto in un incidente con lo scooter. 🔗 Leggi su Fanpage.it
