Italia padre e figlio spariti nel nulla | Avvistati proprio lì l’ultima volta
È con grande apprensione che si seguono le ricerche di Gianfranco Ulian e Gabriele Ulian, padre e figlio rispettivamente di 74 e 35 anni, entrambi residenti a Cervignano del Friuli. La loro scomparsa risale al pomeriggio di sabato 8 novembre, dopo che i due si erano recati per un giro presso il centro commerciale Tiare di Villesse. Da quel momento, ogni loro traccia è svanita. I due viaggiano a bordo di una vettura Citroën C3 di colore nero. L’avvio delle ricerche e l’ultima traccia rilevata. Le operazioni di ricerca sono state attivate nel pomeriggio di domenica 9 novembre 2025. Le prime informazioni raccolte grazie all’analisi dei dati delle celle telefoniche hanno indicato che Gianfranco e Gabriele avrebbero cambiato più volte il loro percorso abituale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
