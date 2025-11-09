Israele resti ostaggio arrivano a Tel Aviv per identificazione | la speranza degli amici di Hadar Goldin

Un convoglio scortato dalla polizia ha trasportato domenica all’istituto di medicina legale di Tel Aviv in Israele i resti di un ostaggio precedentemente recuperati da Hamas nella Striscia di Gaza e consegnati all’esercito dalla Croce Rossa. Secondo le milizie palestinesi, si tratterebbe del corpo di Hadar Goldin, tenente dell’esercito israeliano ucciso il primo agosto 2014 nell’ultima guerra tra Israele e Hamas prima del 7 ottobre 2023. Avverrà adesso il processo di identificazione dell’identità del corpo, tramite Dna. “Dopo 11 anni, speriamo davvero che non si tratti di propaganda, ma di aver finalmente riavuto il nostro amico, il nostro compagno d’armi, per poterlo seppellire in Israele”: è questa la speranza di Hanini Cormey, che aveva servito insieme a Goldin nell’esercito. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele, resti ostaggio arrivano a Tel Aviv per identificazione: la speranza degli amici di Hadar Goldin

