israele hamas un mese di tregua

Sono passati 30 giorni dalla firma del cessate il fuoco tra Israele e Hamas, ma la tregua traballa e la pace sembra ancora lontana. Un mese fa l’accordo raggiunto a Sharm El Sheik, seguito dal viaggio in medioriente di Trump che ha inviato 200 militari a Kyriat Gat, nel sud di Israele, per assicurarsi che il piano presentato dalla Casa Bianca venga implementato. Più volte in questi 30 giorni il cessate il fuoco è stato violato: 238 palestinesi e 2 soldati dell’Idf sono stati uccisi. La tensione è alta lungo la Yellow line, dove sono schierate le truppe dell’Idf che al momento controlla il 53% di Gaza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

