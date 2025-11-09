Israele-Hamas un mese di tregua
Sono passati 30 giorni dalla firma del cessate il fuoco tra Israele e Hamas, ma la tregua traballa e la pace sembra ancora lontana. Un mese fa l’accordo raggiunto a Sharm El Sheik, seguito dal viaggio in medioriente di Trump che ha inviato 200 militari a Kyriat Gat, nel sud di Israele, per assicurarsi che il piano presentato dalla Casa Bianca venga implementato. Più volte in questi 30 giorni il cessate il fuoco è stato violato: 238 palestinesi e 2 soldati dell’Idf sono stati uccisi. La tensione è alta lungo la Yellow line, dove sono schierate le truppe dell’Idf che al momento controlla il 53% di Gaza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Approfondisci con queste news
Hamas, i morti a Gaza superano i 69.000. Israele restituisce i corpi di 15 palestinesi https://gazzettadelsud.it/?p=2126454 - facebook.com Vai su Facebook
Ancora tensioni tra Israele e Hamas. Pensioni: domani il testo della Legge di Bilancio in Consiglio dei Ministri. Ne parliamo con #AldoCazzullo @petergomezblog @AnnalisaT62 @gasparripdl #FrancescoEmilioBorrelli @FrancoBechis @MarcoRevelli2 #ReSt - X Vai su X
Gaza, un mese di tregua senza pace - A un mese dalla firma la tregua in Medio Oriente resta fragile e intanto Israele ha riottenuto da Hamas il feretro di un altro ostaggio ... Segnala msn.com
Il corpo del tenente torna in Patria, ma la tregua è sotto pressione - Hamas annuncia la restituzione della salma del tenente Hadar Goldin a Israele tra ritardi e tensioni sul cessate il fuoco. tio.ch scrive
Gaza, Trump: "La forza di stabilizzazione serve subito". Israele ordina: "Distruggere tutti i tunnel di Hamas" - Il ministro della Difesa israeliano Katz ha ordinato all'esercito (Idf) di distruggere "tutti i tunnel del terrore" a Gaza. Riporta affaritaliani.it