Israele esercito | ucciso un terrorista nel nord della Cisgiordania | Hamas restituisce un corpo ma è un soldato israeliano morto nel 2014
Consegnati a Israele i resti. Tel Aviv restituisce i corpi di 15 palestinesi. Media: il bilancio delle vittime dall'inizio della guerra ha superato i 69mila morti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
ISRAELE, MINISTRO DIFESA KATZ: "ORDINATO A IDF DI DISTRUGGERE FINO ALL'ULTIMO TUNNEL DI HAMAS A GAZA" Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha ordinato all'esercito di distruggere tutti i tunnel di Hamas nella Striscia di Gaza. "Fino a - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, Israele chiude due valichi: “Bloccati gli ingressi degli aiuti umanitari”. Katz: “Distruggeremo fino all’ultimo tunnel di Hamas” - L’esercito israeliano ha dichiarato di aver ucciso due sospetti che, secondo quanto riferito, avrebbero lanciato bombe Molotov durante la notte nel villaggio occupato di al Judeira, in Cisgiordania. Da ilfattoquotidiano.it
Gaza, Israele consegna i corpi di 45 palestinesi. Netanyahu e Knesset: pena di morte per i terroristi - Si tratta del tenente colonnello Hamami, del sergente maggiore Daniel e del capitano Neutra. Secondo ilsole24ore.com
Gaza, Israele conferma identità salme ostaggi consegnate da Hamas - Leggi su Sky TG24 l'articolo Gaza, Israele: “Stiamo lavorando all'identificazione corpi ostaggi restituiti”. Secondo tg24.sky.it