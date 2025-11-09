Io morti non ne accompagno | Conte lancia l’ultimatum a squadra e società
Una sfuriata violentissima. Un’analisi spietata che si trasforma in un ultimatum in piena regola, rivolto alla squadra e, indirettamente, anche alla società. La conferenza stampa di Antonio Conte dopo la sconfitta per 2-0 a Bologna va ben oltre il commento a una partita persa: è la dichiarazione pubblica di un punto di rottura, un atto d’accusa contro una squadra accusata di mancanza di cuore e la presa di coscienza di dover intervenire, anche con decisioni drastiche. Qual è l’accusa principale di Conte alla squadra?. Il tecnico ha identificato il problema non nella tattica, ma nella mentalità. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
Sara Domenici. Andrew Belle · In My Veins. Domenica 02 Novembre, per festeggiare il giorno dei Morti, insieme ai miei #isentieridisara @i_sentieri_di_sara_ vi accompagno a vedere una vetta meravigliosa, terrazza panoramica dell’Appennino Tosco-Emilian - facebook.com Vai su Facebook
Conte in conferenza: “Parlerò col club, io non accompagno un morto! Responsabilità mia, non siamo squadra” - Al termine del match contro il Bologna, il tecnico del Napoli Antonio Conte interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Dall'Ara per rispondere alle domande ... Segnala tuttonapoli.net
Conte: “Sono preoccupato, manca il cuore: io il responsabile! Critiche a Hojlund? Oggi il migliore in campo” - Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa e ai microfoni di DAZN al termine della sfida persa dai suoi contro il Bologna, al Dall'Ara. Si legge su msn.com
"Non vedo cuore dopo quattro mesi". La frase preoccupante dopo Bologna-Napoli - L’allenatore del Napoli Antonio Conte ribadisce la necessità di prendersi le proprie responsabilità e di ritrovare spirito e determinazione, assumendosi in prima persona le colpe. Riporta msn.com