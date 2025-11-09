Una sfuriata violentissima. Un’analisi spietata che si trasforma in un ultimatum in piena regola, rivolto alla squadra e, indirettamente, anche alla società. La conferenza stampa di Antonio Conte dopo la sconfitta per 2-0 a Bologna va ben oltre il commento a una partita persa: è la dichiarazione pubblica di un punto di rottura, un atto d’accusa contro una squadra accusata di mancanza di cuore e la presa di coscienza di dover intervenire, anche con decisioni drastiche. Qual è l’accusa principale di Conte alla squadra?. Il tecnico ha identificato il problema non nella tattica, ma nella mentalità. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - “Io morti non ne accompagno”: Conte lancia l’ultimatum a squadra e società