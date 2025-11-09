Investita e uccisa a 18 anni il dolore dei compagni di scuola di Ilaria Zannarini | Una tragedia

Bolognatoday.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli amici e le amiche di Ilaria, studenti e studentesse dell’istituto Keynes, tutti stretti nel dolore per la morte della compagna di classe 18enne. Il silenzio e la commozione hanno riempito il cortile della scuola di Castel Maggiore sabato mattina, nel minuto di raccoglimento per Ilaria. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Investita e uccisa nel Bolognese: Ilaria è morta a 18 anni - Una studentessa di 18 anni, Ilaria Zannarini, è morta dopo essere stata investita da un’auto. Lo riporta livesicilia.it

investita uccisa 18 anniTragedia a Pieve di Cento: ragazza di 18 anni investita e uccisa mentre attraversa la strada - Un tragico incidente stradale avvenuto a Pieve di Cento ha causato la morte di una giovane studentessa di 18 anni. Come scrive notizie.it

investita uccisa 18 anniIlaria falciata e uccisa a 18 anni sulle strisce pedonali. "Siamo sconvolti" - Incidente a Pieve di Cento (Bologna), la studentessa Ilaria Zannarini investita vicino a casa. ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Investita Uccisa 18 Anni