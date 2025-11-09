Inumane e degradanti la nuova campagna di Antigone per la riforma delle carceri | Stanno male tutti
L’associazione Antigone ha attivato una nuova campagna per riformare il sistema carcerario. Le statistiche raccolte sono, ancora una volta, impietose. Nel 2024 a 5.837 persone detenute nelle carceri è stato riconosciuto di essere state sottoposte dall’Italia a trattamenti inumani o degradanti. Nel 2013 la Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza Torreggiani, ha condannato l’Italia per le condizioni inumane o degradanti delle nostre carceri. – Notizie.com Sono solo alcuni dei dati che spinto l’associazione Antigone, che si occupa da anni della tutela dei diritti e delle garanzie nel sistema penale e penitenziario, a lanciare una nuova campagna per la riforma delle carceri. 🔗 Leggi su Notizie.com
Detenuti, “Sopravvivono in condizioni disumane e degradanti”: 6mila condanne solo nel 2024 di Carlo Ciavoni La Repubblica, 2 novembre 2025 L’Associazione Antigone lancia una nuova campagna e una petizione per riportare la detenzione dentro i confini - facebook.com Vai su Facebook
Il carcere italiano è fuori dalla legalità costituzionale. Nel 2024 i tribunali italiani hanno condannato lo Stato 5.837 volte per trattamenti inumani o degradanti. Non possiamo più restare in silenzio. ? Firma la petizione ? antigone.it/iniziative/361… - X Vai su X
“Inumane e degradanti”, la nuova campagna di Antigone per la riforma delle carceri: “Stanno male tutti” - L'associazione Antigone ha attivato una nuova campagna per riformare il sistema carcerario. notizie.com scrive
Antigone lancia una petizione per riportare il carcere nei confini della Costituzione - Antigone lancia una campagna e una petizione per fermare il sovraffollamento carceri in Italia, oggi al 135%. Lo riporta lanotiziagiornale.it