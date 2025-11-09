L’associazione Antigone ha attivato una nuova campagna per riformare il sistema carcerario. Le statistiche raccolte sono, ancora una volta, impietose. Nel 2024 a 5.837 persone detenute nelle carceri è stato riconosciuto di essere state sottoposte dall’Italia a trattamenti inumani o degradanti. Nel 2013 la Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza Torreggiani, ha condannato l’Italia per le condizioni inumane o degradanti delle nostre carceri. – Notizie.com Sono solo alcuni dei dati che spinto l’associazione Antigone, che si occupa da anni della tutela dei diritti e delle garanzie nel sistema penale e penitenziario, a lanciare una nuova campagna per la riforma delle carceri. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - “Inumane e degradanti”, la nuova campagna di Antigone per la riforma delle carceri: “Stanno male tutti”