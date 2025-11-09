Intossicati dopo il sushi scovato il virus | ecco quale

Jesi (Ancona), 9 novembre 2025 – Gli intossicati dopo il pranzo o la cena al nuovo ristorante Sushi all you can eat superano quota 60: sono i casi segnalati all’azienda sanitaria. Una delle intossicazioni più estese per questa zona. Si tratta di una delle intossicazioni più estese per questa zona. Venerdì, dopo che la notizia delle intossicazioni alimentari si è diffusa maggiormente, all’Ast sono arrivate una ventina di nuove segnalazioni, giunte da altre persone giovani. Erano state a mangiare da ’Yi Sushi’, il nuovo ampio locale di via Cartiere Vecchie, non solo sabato e domenica (come le persone ricorse tra domenica e lunedì alle cure del pronto soccorso e della guardia medica o del medico di famiglia), ma anche lunedì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

