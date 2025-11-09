Inter Women Sassuolo il tecnico ospite Spugna | Campo difficilissimo questo punto vale doppio

Inter News 24 Inter Women Sassuolo: il tecnico ospite Alessandro Spugna si esprime sulla sfida giocatasi all’Arena Civica di Milano. Il Sassuolo femminile ha conquistato un importante pareggio in rimonta contro l’ Inter all’Arena Civica, terminando 2-2 contro le nerazzurr e. Il tecnico neroverde, Alessandro Spugna, ha espresso soddisfazione per la prestazione della sua squadra, nonostante le difficoltà iniziali. Dopo un inizio difficile, in cui il Sassuolo ha subito il gol e ha visto la partita mettersi in salita, la squadra ha reagito con determinazione e carattere. Spugna ha sottolineato che, grazie anche ai cambi, la qualità del gioco è migliorata, permettendo alle sue giocatrici di agguantare il pareggio. 🔗 Leggi su Internews24.com

