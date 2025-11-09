Inter News 24 Inter Women, le parole della difensore spagnola al sito ufficiale dell’Inter: «Lavoratrice, resiliente e umile. L’Inter è una famiglia». Radici solide e ali ambiziose. Ivana Andrés Sanz, difensore dell’Inter Women, è il perfetto esempio di determinazione e leadership. La sua storia calcistica nasce in Spagna, ad Aielo de Malferit, dove muove i primi passi nel calcio prima di approdare, a soli 15 anni, al Valencia. Con le valenciane resta per nove stagioni, totalizzando 247 presenze e 7 reti, imponendosi come una delle giocatrici più affidabili della Liga Femenina. Nel 2018 si trasferisce al Levante, dove continua la propria crescita per due stagioni, fino alla chiamata del Real Madrid. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Women, Ivana Andrés, leader e simbolo di tenacia: ora guida la squadra nerazzurra