Inter-Lookman sì a gennaio | Romano svela tutto

La telenovela Lookman sembra non essere ancora finita: c’è chi giura che l’Inter possa tornare alla carica già a gennaio. Da mesi il nome di Ademola Lookman aleggia attorno al mondo nerazzurro come un fantasma di mercato che non vuole svanire del tutto. La trattativa sfumata in estate aveva lasciato l’amaro in bocca a molti tifosi dell’Inter, convinti che l’attaccante dell’Atalanta fosse il profilo perfetto per completare il reparto offensivo di Cristian Chivu. Eppure, come spesso accade nel calciomercato, le strade si erano divise sul più bello, tra valutazioni economiche e strategie diverse. Ma secondo le ultime indiscrezioni, la storia tra Lookman e l’Inter potrebbe non essere ancora chiusa definitivamente. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

