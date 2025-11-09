Le lancette dell’orologio scorrono veloci e per l’Inter è tempo di tornare in campo. Reduci dal successo per 2-1 con il Kairat Almaty in Champions League, i nerazzurri vogliono arrivare alla sosta per le Nazionali nel migliore dei modi. L’obiettivo è quello di capitalizzare l’occasione dopo i passi falsi di Napoli e Milan, volando in cima alla classifica di Serie A. Per farlo, però, diventa fondamentale mettere al tappeto la Lazio, gara in programma oggi domenica 9 novembre alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza. Un duello estremamente delicato, contro un cliente da sempre ostico sia in casa che in trasferta. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter-Lazio Streaming Gratis: formazioni ufficiali e Diretta Live del posticipo di Serie A