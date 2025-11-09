L’11° giornata di Serie A si chiude stasera con il big match Inter-Lazio. Le partite di oggi hanno visto innanzitutto il Napoli cadere a Bologna: vincendo, i nerazzurri possono scavalcare sia i partenopei che il Milan (solo un pareggio ieri sera contro il Parma) e portarsi da soli in testa alla classifica prima della sosta . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Inter-Lazio streaming gratis: dove vedere la diretta live della partita