Inter-Lazio | orario probabili formazioni e diretta tv

Big match dell'undicesima giornata di Serie A. Oggi, domenica 9 novembre 2025, l' Inter ospita la Lazio a San Siro in un incontro molto atteso della Serie A. I nerazzurri guidati da Chivu arrivano da due successi consecutivi: hanno battuto il Kairat Almaty per 2-1 in Champions League e, nell'ultimo turno di campionato, hanno superato con lo stesso punteggio l'Hellas Verona al Bentegodi. La Lazio di Sarri, nella foto d'apertura, invece, ha conquistato i tre punti nell'ultimo turno battendo il Cagliari 2-0 all'Olimpico, confermandosi in forma per la sfida di oggi. Orario e probabili formazioni.

