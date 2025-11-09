Inter Lazio LIVE 2-0 Zaccagni inventa ma Guendouzi spreca Sommer chiude la porta al francese
di Dario Bartolucci Appuntamento alle 20.45 a San Siro per Inter Lazio, match valevole per l’11° turno del campionato di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Lazio, match valevole per l’11^ giornata del campionato di Serie A 202526. Nerazzurri reduci dal successo per 1-2 contro il Verona, biancocelesti reduci dalla vittoria per 2 a 0 contro il Cagliari. Per la squadra di Chivu si tratta di una occasione ghiottissima di balzare in testa alla classifica, scavalcando in un sol colpo Napoli e Milan. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 🔗 Leggi su Internews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Neanche due minuti, colpisce Lautaro: il Toro trascina l’Inter, 1-0 contro la Lazio!️ - facebook.com Vai su Facebook
#InterLazio, le probabili formazioni di #Chivu e #Sarri - X Vai su X
LIVE - Inter-Lazio 2-0, 73': Zaccagni prende un altro fallo, ma stavolta l'ammonizione la riceve lui - Stavolta Zaccagni l'ammonizione la prende dopo un fallo subito, le proteste dopo la trattenuta subita da ... Riporta msn.com
LIVE Inter-Lazio 2-0 Serie A 2025/2026: Quinto Cambio Nella Lazio - Lazio: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Si legge su sport.virgilio.it
DIRETTA Serie A, Inter-Lazio: le formazioni Ufficiali LIVE - Lazio chiude l'undicesima giornata del campionato di Serie A: formazioni ufficiali e diretta live da San Siro ... Riporta calciomercato.it