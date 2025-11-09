Inter Lazio LIVE 1-0 Sucic sfiora la rete con un gran tiro al volo! Si infiamma il match a San Siro
di Dario Bartolucci Appuntamento alle 20.45 a San Siro per Inter Lazio, match valevole per l’11° turno del campionato di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Lazio, match valevole per l’11^ giornata del campionato di Serie A 202526. Nerazzurri reduci dal successo per 1-2 contro il Verona, biancocelesti reduci dalla vittoria per 2 a 0 contro il Cagliari. Per la squadra di Chivu si tratta di una occasione ghiottissima di balzare in testa alla classifica, scavalcando in un sol colpo Napoli e Milan. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 🔗 Leggi su Internews24.com
Serie A, Roma-Udinese 2-0: giallorossi in vetta. Bologna-Napoli 2-0 e Genoa-Fiorentina 2-2 Alle 20.45 Inter-Lazio. La Dea crolla in casa contro il Sassuolo di Grosso Tutti gli aggiornamenti in diretta su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/11/marat - facebook.com Vai su Facebook
#InterLazio, le probabili formazioni di #Chivu e #Sarri - X Vai su X
Inter-Lazio LIVE 1-0, risultato in diretta della partita di Serie A: Lautaro segna subito il vantaggio - Lazio di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Da fanpage.it
LIVE - Inter-Lazio 1-0, 12': Lautaro ci riprova, poi chiede giustamente un corner che Manganiello non accorda - Bonny prova la giocata fine per Sucic ma non trova la misura, sfuma un'azione in ripartenza dell'Inter. msn.com scrive
LIVE - Inter-Lazio 1-0, 6': partenza clamorosa dei nerazzurri, la sblocca Lautaro dopo gran giocata di Bastoni - Risponde la Lazio, cross di Isaksen raccolto da Zaccagni la cui conclusione è neutralizzata. Scrive fcinternews.it