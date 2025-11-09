Inter Lazio Cruz dice la sua | Partita tattica ma l’Inter è in salute Vincere per andare in vetta

Inter News 24 Inter Lazio Cruz, ex attaccante argentino, ha detto la sua sulla sfida del Meazza e loda il lavoro di Chivu: «Il gruppo segue il mister, si vede dall'affetto in campo». Ultima gara prima della sosta per l'Inter, che al Meazza affronta la Lazio con l'obiettivo di superare in un colpo solo Milan e Napoli, approfittando del pareggio dei rossoneri a Parma e della sconfitta dei partenopei a Bologna. Ai microfoni di InterTv, l'ex attaccante Julio Cruz ha presentato la sfida della dodicesima giornata di Serie A, sottolineando il momento positivo dei nerazzurri e la crescita del gruppo allenato da Cristian Chivu.

