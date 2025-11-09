Inter Lazio contro la serve una prova di maturità | vietato ripetere gli errori degli scontri diretti

Inter News 24 Inter Lazio, Corriere dello Sport sottolinea l’importanza della sfida del Meazza: «Sarà una sorta di test per la banda nerazzurra». Quella di questa sera tra Inter e Lazio non sarà una partita come le altre. In palio non ci sono solo tre punti, ma un segnale forte da mandare al campionato. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, la gara del Meazza rappresenta un vero e proprio test di maturità per la squadra di Cristian Chivu, chiamata a cambiare rotta dopo alcune difficoltà emerse negli scontri diretti contro le big. « Sarà una sorta di test per la banda nerazzurra, che ha incassato due delle tre sconfitte stagionali contro avversari di primo livello: Juventus e Napoli », scrive il quotidiano. 🔗 Leggi su Internews24.com

