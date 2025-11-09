Inter-Lazio 2-0 nerazzurri in testa assieme alla Roma
Milano, 9 novembre 2025 - E' una Serie A bellissima, con cinque squadre in tre punti. Comandano in due, e alla Roma di Gasperini si è aggiunta l'Inter di Chivu. I nerazzurri hanno vinto il posticipo dell'undicesima giornata al Meazza contro la Lazio di Maurizio Sarri grazie al classico gol per tempo. In apertura la perla di destro di Lautaro, poi nella ripresa il tap in ravvicinato di Bonny. Meneghini in testa con 24 punti assieme ai giallorossi, a più due su Napoli e Milan e più tre sul Bologna. Per la Lazio un finale in crescendo, traversa di Gila, ma non sufficiente a rimontare la partita. Biancocelesti a 15 punti a meno quattro dalla zona Europa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
