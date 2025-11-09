Inter-Lazio 2-0 Lautaro e Bonny a segno | Chivu vola in testa
L’attesa è finita e per l’Inter è tempo di tornare in campo. Reduci dalla vittoria per 2-1 con il Kairat Almaty, i nerazzurri si apprestano ad affrontare la Lazio, gara in programma oggi domenica 9 novembre alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza. Una sfida estremamente delicata, contro un cliente che sta risalendo man mano la classifica e vuole compiere un colpo esterno importante. Seguite insieme alla redazione di ForzaInter.eu lo sviluppo dei 90? minuti, consultando la consueta cronaca testuale. 9 minuti fa 9 Novembre 2025 22:40 10:40 pm 95? – FINISCE QUI! L’INTER BATTE LA LAZIO!. FINISCE QUIIII! L’INTER BATTE 2-0 LA LAZIO GRAZIE ALLE RETI DI LAUTARO E BONNY! 11 minuti fa 9 Novembre 2025 22:38 10:38 pm. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
