Inter-Lazio 2-0 la cronaca LIVE | Lautaro sblocca il match inizia la ripresa
L’attesa è finita e per l’Inter è tempo di tornare in campo. Reduci dalla vittoria per 2-1 con il Kairat Almaty, i nerazzurri si apprestano ad affrontare la Lazio, gara in programma oggi domenica 9 novembre alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza. Una sfida estremamente delicata, contro un cliente che sta risalendo man mano la classifica e vuole compiere un colpo esterno importante. Seguite insieme alla redazione di ForzaInter.eu lo sviluppo dei 90? minuti, consultando la consueta cronaca testuale. 2 minuti fa 9 Novembre 2025 22:07 10:07 pm 62? – BONNYYYYYYYYYYYY!!!!!! 2-0 INTEEEEERRRRRRRR. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
Altri contenuti sullo stesso argomento
Serie A, Roma-Udinese 2-0: giallorossi in vetta. Bologna-Napoli 2-0 e Genoa-Fiorentina 2-2 Alle 20.45 Inter-Lazio. La Dea crolla in casa contro il Sassuolo di Grosso Tutti gli aggiornamenti in diretta su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/11/marat - facebook.com Vai su Facebook
#InterLazio, le probabili formazioni di #Chivu e #Sarri - X Vai su X
Inter-Lazio LIVE 1-0, risultato in diretta della partita di Serie A: Lautaro segna subito il vantaggio - Lazio di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Si legge su fanpage.it
LIVE Inter-Lazio 1-0 Serie A 2025/2026: Cartellino Giallo per Dumfries - Lazio: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Secondo sport.virgilio.it
LIVE - Inter-Lazio 1-0, 59': Barella perde l'attimo davanti a Provedel, palla a Lautaro che calcia altissimo - Occasione colossale per l'Inter: Lautaro da posizione ideale scarica su Barella che davanti a Provedel esita un istante ... Lo riporta fcinternews.it