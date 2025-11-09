Inter-Lazio 2-0 i nerazzurri agganciano la Roma in testa alla classifica

L’undicesima giornata di Serie A si conclude con la vittoria dell’Inter per 2-0 contro la Lazio nel posticipo delle 20:45. Partita iniziata subito in discesa per i nerazzurri, capaci di sbloccare il risultato dopo appena tre minuti con la rete di Lautaro Martinez su assist di Bastoni. Al 61? il raddoppio di Bonny sul cross di Dimarco, mentre cinque minuti più tardi il Var annulla il tris di Zielinski per un fallo di mano precedente di Dimarco. I biancocelesti provano a rientrare in partita, ma la traversa nega la gioia del gol a Gila. Con questo risultato, l’Inter aggancia la Roma in testa alla classifica con 24 punti prima della terza sosta per le nazionali, a +2 su Milan e Napoli. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Inter-Lazio 2-0, i nerazzurri agganciano la Roma in testa alla classifica

