Inter-Lazio 1-0 la cronaca LIVE | Lautaro sblocca il match fine primo tempo

Forzainter.eu | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attesa è finita e per l’Inter è tempo di tornare in campo. Reduci dalla vittoria per 2-1 con il Kairat Almaty, i nerazzurri si apprestano ad affrontare la Lazio, gara in programma oggi domenica 9 novembre alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza. Una sfida estremamente delicata, contro un cliente che sta risalendo man mano la classifica e vuole compiere un colpo esterno importante. Seguite insieme alla redazione di ForzaInter.eu lo sviluppo dei 90? minuti, consultando la consueta cronaca testuale. 5 minuti fa 9 Novembre 2025 21:34 9:34 pm 48? – Fine primo tempo. Fine primo tempo, Inter in vantaggio 1-0 grazie alla rete di Lautaro contro la Lazio. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

inter lazio 1 0 la cronaca live lautaro sblocca il match fine primo tempo

© Forzainter.eu - Inter-Lazio 1-0, la cronaca LIVE: Lautaro sblocca il match, fine primo tempo

Altre letture consigliate

inter lazio 1 0LIVE - Inter-Lazio 1-0, 42': ultimi minuti del primo tempo, ammonito anche Sucic per un fallo su Zaccagni - I giocatori della Lazio reclamano per un fallo di Lautaro. fcinternews.it scrive

inter lazio 1 0Inter-Lazio 1-0, gol di Lautaro: il match in diretta - I nerazzurri, che hanno 21 punti, con una vittoria aggancerebbero la Roma in vetta alla classifica. Secondo adnkronos.com

inter lazio 1 0Inter-Lazio LIVE 1-0, risultato in diretta della partita di Serie A: Lautaro segna subito il vantaggio - Lazio di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Inter Lazio 1 0