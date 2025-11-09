Inter-Lazio 1-0 la cronaca LIVE | Lautaro sblocca il match fine primo tempo
L’attesa è finita e per l’Inter è tempo di tornare in campo. Reduci dalla vittoria per 2-1 con il Kairat Almaty, i nerazzurri si apprestano ad affrontare la Lazio, gara in programma oggi domenica 9 novembre alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza. Una sfida estremamente delicata, contro un cliente che sta risalendo man mano la classifica e vuole compiere un colpo esterno importante. Seguite insieme alla redazione di ForzaInter.eu lo sviluppo dei 90? minuti, consultando la consueta cronaca testuale. 5 minuti fa 9 Novembre 2025 21:34 9:34 pm 48? – Fine primo tempo. Fine primo tempo, Inter in vantaggio 1-0 grazie alla rete di Lautaro contro la Lazio. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
