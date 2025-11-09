Inter Carlos Augusto vicino al rinnovo | aumentato l’ingaggio
In questa stagione l’Inter dovrà far fronte a diverse situazioni contrattuali, tra scadenze e possibili rinnovi. Molti calciatori andranno in scadenza a giugno 2026, ma la priorità della dirigenza nerazzurra è quella di andare a blindare calciatori che stanno dimostrando attaccamento alla maglia e utilità alla causa. Per questo motivo, come riportato dal Corriere dello Sport, Carlos Augusto potrebbe essere il primo a firmare un nuovo accordo. Carlos Augusto infatti si sta dimostrando particolarmente allineato ai pensieri di Cristian Chivu ed è per questo che il suo agente Giuseppe Riso sarebbe entrato in contatto con la dirigenza nerazzurra per discutere i margini di un rinnovo. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
Scopri altri approfondimenti
Inter, Carlos Augusto: "Con la Lazio gara importante, saremo pronti" Continua qui https://ift.tt/5qFiMR1 #lazio #laziopress - facebook.com Vai su Facebook
Inter, Carlos Augusto: "Possiamo vincere il campionato. Con Chivu mi sento più integrato" - X Vai su X
Cambia il futuro di Carlos Augusto: la firma è vicina - Uno dei protagonisti della nuova Inter di mister Cristian Chivu in questi primi tre mesi di stagione, è stato (forse un po’ a sorpresa) Carlos Augusto. Scrive passioneinter.com
Liverpool, pronta un'offerta di 100 milioni di euro per Bastoni: l'Inter per ora non vuole aprire una trattativa. Carlos Augusto: rinnovo vicino - Secondo Il Giorno, che rilancia rumors provenienti dall'Inghilterra, i Reds sarebbero pronti a offrire 100 milioni all'Inter per Bastoni. Secondo eurosport.it
Inter, contatti spediti per rinnovo Carlos Augusto: il nuovo ingaggio sarà… - Il brasiliano vuole continuare la sua avventura in nerazzurro ed è pronto a firmare il prolungamento di contratto Inter ... msn.com scrive