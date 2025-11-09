Inter Carlos Augusto vicino al rinnovo | aumentato l’ingaggio

In questa stagione l’Inter dovrà far fronte a diverse situazioni contrattuali, tra scadenze e possibili rinnovi. Molti calciatori andranno in scadenza a giugno 2026, ma la priorità della dirigenza nerazzurra è quella di andare a blindare calciatori che stanno dimostrando attaccamento alla maglia e utilità alla causa. Per questo motivo, come riportato dal Corriere dello Sport, Carlos Augusto potrebbe essere il primo a firmare un nuovo accordo. Carlos Augusto infatti si sta dimostrando particolarmente allineato ai pensieri di Cristian Chivu ed è per questo che il suo agente Giuseppe Riso sarebbe entrato in contatto con la dirigenza nerazzurra per discutere i margini di un rinnovo. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

