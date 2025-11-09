Infortunio Kean salta l’Italia! Infortunio con la Fiorentina e forfait con gli azzurri in vista delle gare di qualificazione Gattuso sostituisce così l’attaccante!
Infortunio Kean, salta l’Italia! Brutta notizia per la Nazionale italiana costretta a rinunciare alla convocazione dell’attaccante della Fiorentina Brutta notizia per la Nazionale italiana. Moise Kean, attaccante della Fiorentina, è costretto a rinunciare alla convocazione a causa di un infortunio muscolare. Al suo posto torna Nicolò Cambiaghi del Bologna. Cambiaghi ritrova la maglia azzurra Classe . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
