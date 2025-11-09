Infortunio Kean salta l’Italia! Infortunio con la Fiorentina e forfait con gli azzurri in vista delle gare di qualificazione Gattuso sostituisce così l’attaccante!

Infortunio Kean, salta l’Italia! Brutta notizia per la Nazionale italiana costretta a rinunciare alla convocazione dell’attaccante della Fiorentina Brutta notizia per la Nazionale italiana. Moise Kean, attaccante della Fiorentina, è costretto a rinunciare alla convocazione a causa di un infortunio muscolare. Al suo posto torna Nicolò Cambiaghi del Bologna. Cambiaghi ritrova la maglia azzurra Classe . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Kean infortunato, l'attaccante della Fiorentina salta la Nazionale: al suo posto Cambiaghi - Il commissario tecnico Gattuso, che ha diramato le convocazioni per le partite contro Moldavia e Norvegia, deve fare i conti con la prima assenza.

Kean salta Genoa-Fiorentina per infortunio: quando torna l'attaccante viola? - La sua assenza rischia di pesare sugli equilibri del reparto offensivo, che dovrà cercare nuove soluzioni in vista della delicata trasferta di Genova.

Niente Italia per Kean, l'infortunio lo mette fuori gioco fino ai play-off - Gattuso costretto a rinunciare alla coppia vincente con Retegui.

