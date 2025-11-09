India protesta contro lo smog a Nuova Delhi | Vogliamo respirare
Centinaia di persone sono scese in piazza a Nuova Delhi in India domenica, chiedendo alle autorità di adottare misure urgenti contro il peggioramento della qualità dell’aria nella capitale del Paese. La città, una delle più inquinate al mondo, è soffocata da una coltre di smog. I manifestanti, tra cui genitori e attivisti ambientali, hanno chiesto al governo di presentare un piano con scadenze precise per affrontare la crisi dell’inquinamento. Hanno mostrato cartelli come “ Delhi uccide ed è pericolosa per la salute ” oppure “Ci manca respirare”. Nuova Delhi e la sua regione circostante, in cui vivono oltre 30 milioni di persone, si collocano regolarmente tra le aree più inquinate del pianeta. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Scopri altri approfondimenti
#Maltempo #Sicilia, disagi a #Palermo: allagamenti a Mondello, esplode la protesta - facebook.com Vai su Facebook
"#Indiane" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
India, protesta contro lo smog a Nuova Delhi: "Vogliamo respirare" - (LaPresse) Centinaia di persone sono scese in piazza a Nuova Delhi in India domenica, chiedendo alle autorità di adottare misure urgenti contro ... stream24.ilsole24ore.com scrive
Inseminazione delle nuvole per combattere l’aria irrespirabile di Nuova Delhi. L’ultimo esperimento indiano contro lo smog - Le autorità indiane tentano di combattere l'inquinamento con l'inseminazione delle nuvole, ma il primo test non ha dato risultati ... Riporta ilfattoquotidiano.it
Inquinamento record a New Delhi: l’India sperimenta l’inseminazione delle nuvole contro lo smog - L’India tenta di ripulire l’aria di New Delhi con l’inseminazione delle nuvole: una prima storica sperimentazione ... Segnala greenme.it