Centinaia di persone sono scese in piazza a Nuova Delhi in India domenica, chiedendo alle autorità di adottare misure urgenti contro il peggioramento della qualità dell’aria nella capitale del Paese. La città, una delle più inquinate al mondo, è soffocata da una coltre di smog. I manifestanti, tra cui genitori e attivisti ambientali, hanno chiesto al governo di presentare un piano con scadenze precise per affrontare la crisi dell’inquinamento. Hanno mostrato cartelli come “ Delhi uccide ed è pericolosa per la salute ” oppure “Ci manca respirare”. Nuova Delhi e la sua regione circostante, in cui vivono oltre 30 milioni di persone, si collocano regolarmente tra le aree più inquinate del pianeta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - India, protesta contro lo smog a Nuova Delhi: "Vogliamo respirare"