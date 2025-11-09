Incidente sulla Provinciale soccorso un ciclista di 28 anni | è grave

Lanazione.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Magliano in Toscana (Grosseto), 9 novembre 2025 –  Grave incidente avvenuto nella mattinata di oggi, 9 novembre, sulla strada provinciale 9, nel territorio di Magliano in Toscana nel Grossetano. Intorno alle 10.54, il 118 dell'Asl Toscana sud est è stato allertato per soccorrere un ciclista di 28 anni rimasto coinvolto nell’incidente. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell'ambulanza infermieristica della Misericordia di Scansano e l'elisoccorso sanitario di Viterbo. Dopo le prime cure, il giovane è stato trasportato dai sanitari in codice 3, massima urgenza, al Policlinico di Siena. Le cause e la dinamica dell'incidente sono ancora da chiarire. 🔗 Leggi su Lanazione.it

incidente sulla provinciale soccorso un ciclista di 28 anni 232 grave

© Lanazione.it - Incidente sulla Provinciale, soccorso un ciclista di 28 anni: è grave

Approfondisci con queste news

incidente provinciale soccorso ciclistaIncidente sulla Provinciale, soccorso un ciclista di 28 anni: è grave - Sono intervenuti i sanitari dell'ambulanza infermieristica della Misericordia di Scansano e l'elisoccorso sanitario di Viterbo ... Riporta lanazione.it

incidente provinciale soccorso ciclistaMontoro, ciclista investito da un’auto: 33enne trasportato al “Moscati” di Avellino - Un ciclista di 33 anni, residente ad Atripalda, è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, a seguito di un incidente avvenuto questa mattina a ... Riporta corriereirpinia.it

Grave incidente in Valcuvia: ciclista investito all’alba sulla statale 394 - L’uomo, soccorso in condizioni critiche e trasportato in elisoccorso a Como, avrebbe riportato gravi traumi. Da laprovinciadivarese.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Provinciale Soccorso Ciclista