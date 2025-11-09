Incidente sulla Provinciale soccorso un ciclista di 28 anni | è grave
Magliano in Toscana (Grosseto), 9 novembre 2025 – Grave incidente avvenuto nella mattinata di oggi, 9 novembre, sulla strada provinciale 9, nel territorio di Magliano in Toscana nel Grossetano. Intorno alle 10.54, il 118 dell'Asl Toscana sud est è stato allertato per soccorrere un ciclista di 28 anni rimasto coinvolto nell’incidente. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell'ambulanza infermieristica della Misericordia di Scansano e l'elisoccorso sanitario di Viterbo. Dopo le prime cure, il giovane è stato trasportato dai sanitari in codice 3, massima urgenza, al Policlinico di Siena. Le cause e la dinamica dell'incidente sono ancora da chiarire. 🔗 Leggi su Lanazione.it
